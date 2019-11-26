Богота, , 23:57 — REGNUM Президент Колумбии Иван Дуке выступил с обращением к нации, в котором объявил о намерении снизить налоги для граждан, а также создать новые рабочие места.

Причина, по которой власти Колумбии пошли на уступки — это выход профсоюзов из переговорного процесса и возобновление уличного протеста. Население Колумбии устало от низкого уровня жизни, безработицы, социальной неустроенности.

В итоге Дуке обещал следующее: снижение размера отчислений малообеспеченных граждан и пенсионеров в фонд здравоохранения с 12% до 4% в течение двух лет. Отмена НДС в течение трех дней в году, в которые колумбийские семьи могут приобрести товары массового спроса без уплаты этого налога.

Кроме того, малоимущие семьи, которых в Колумбии около 20%, будут вообще освобождены от уплаты НДС.

Напомним, что на минувшей недели в Колумбии прокатились массовые акции протеста. на улицы вышли более 200 тыс. человек.