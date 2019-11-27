Исламабад, , 09:28 — REGNUM 26 ноября бывший премьер-министр Пакистана и лидер оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» Наваз Шариф прошел обследование в трех ведущих лондонских клиниках.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, с высокопоставленным пациентом работают ведущие доктора Сегватт, Лоурэнс и Саймон. Британские врачи также взяли у Наваза Шарифа основные анализы и внимательно изучили его историю болезни. Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что «по-видимому, Навазу Шарифу стало лучше, как только он добрался до самолета, вылетающего в Лондон».

Напомним, что экс-премьер и председатель оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз) Наваз Шариф был отпущен под залог из тюрьмы, где он отбывал срок по коррупционному делу, для прохождения лечения. Шариф страдает от проблем с почками и сердечно-сосудистой системой.