Вашингтон, , 23:48 — REGNUM Документ о приостановке Вашингтоном военной помощи Киеву был подписан через несколько часов после скандально известной беседы американского президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передаёт 26 ноября CNN.

Такие выводы сделаны бюджетным комитетом палаты представителей американского Конгресса. Решение о приостановке военной помощи Украине было принято административно-бюджетным управлением Штатов.

Напомним, Трамп отвергает обвинения в свой адрес, будто бы он склонял Зеленского в телефонной беседе к началу расследования о причастности к коррупционной деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В ответ Киеву, как уверяют противники Трампа, была обещана военная помощь США, которую ранее президент Штатов приостановил.

Уже появлявшаяся в СМИ информация о том, что приостановка официально произошла сразу после беседы с Зеленским, используется противниками Трампа как аргумент против него: мол, он взял паузу в помощи, ожидая результата из Киева.

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