Буэнос-Айрес, , 23:45 — REGNUM Избранный президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что после вступления в должность он не намерен использовать оставшиеся $12 млрд из кредитной линии Международного валютного фонда, которая была открыта в 2018 году. Об этом Фернандес заявил в интервью радио Con Vos.

По словам избранного президента, следующее правительство обязательно подпишет единое соглашение, и первым правилом этого соглашения будет отказ от заимствований.

Напомним, что Аргентина так и не смогла оправиться от дефолта в начале 2000-х годов. С тех пор экономика страны пребывает в перманентном кризисе, кроме того, Аргентина вынуждена гасить ранее взятые кредиты МВФ.

Именно для этих целей в 2018 году Аргентина вновь взяла кредит у МВФ на этот раз на $56,3 млрд.