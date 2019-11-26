Киев, , 23:42 — REGNUM Возобновление прямых поставок газа из России недопустимо, и патриоты Украины должны его остановить, заявляет 26 ноября партия «Европейская солидарность» во главе с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Лаокоон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом сообщило агентство Интерфакс-Украина.

Партия «Европейская солидарность» заявляет, что прямые поставки газа из России являются угрозой для национальной безопасности Украины.

«Попытки вернуть Россию на энергорынок Украины должны быть остановлены скоординированными действиями патриотической оппозиции и граждан Украины», — цитирует агентство текст заявления партии Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент вопрос заключения нового контракта на транзит и поставку российского газа через газотранспортную систему Украины не решён. Срок старого контракта истекает в конце декабря 2019 года.

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