Анкара, , 09:20 — REGNUM В декларации Совета национальной безопасности Турции, опубликованной после его заседания, проведенного под председательством президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, заявляется, что Турция ожидает от стран, с которыми заключила соглашения по Сирии (Россия и США), немедленного завершения вывода боевиков Отряды народной обороны из регионов Телль-Рифата и Манбиджа.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в декларации подчеркивается: «Операция («Источник мира»), отметившаяся вкладом в установление атмосферы мира и стабильности в регионе, будет продолжена до достижения поставленных в ее рамках целей, а для избежания нанесения ущерба мирному населению приняты всевозможные меры».

В декларации отмечено: «Мы призываем международное сообщество поддержать Турцию, которая нацелена на скорейшее обеспечение добровольного и безопасного возвращения сирийских братьев в свои дома, без какой-либо дискриминации по конфессиональному или этническому признаку, порядка, спокойствия и процветания для них».