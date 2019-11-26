Берлин, , 23:27 — REGNUM Взаимодействие России и НАТО должно быть продолжено, сообщил журналистам 26 ноября заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко.

Комментируя переговоры в Баку начальника российского Генштаба Валерия Герасимова с главой Военного комитета НАТО Стюартом Пичем, Грушко сказал, что такие встречи «очень полезны с точки зрения деэскалации» и «верного понимания намерений друг друга».

Но таких, очень нужных, контактов не достаточно: необходимо возобновить весь комплекс взаимодействий по линии Совета Россия — НАТО, считает дипломат.

Грушко «Все здравомыслящие люди в Европе понимают, что в период повышенной военной активности, когда существует очень широкая полоса соприкосновения России и НАТО, взять и оборвать такие военные каналы — это просто выстрелить себе в ногу».

Отметим, что Грушко сделал своё заявление на Берлинском форуме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Герасимов и Пич в Баку обсуждали в том числе и возобновление диалога военных экспертов НАТО и России.

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