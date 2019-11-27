Исламабад, , 09:24 — REGNUM 26 ноября правящая партия Пакистана «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость») представила в Избирательную комиссию документы об источниках своего финансирования.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Избирательная комиссия Пакистана проводит слушания по делу о «зарубежном финансировании» правящей партии. Слушания, которые начались еще в 2014 году, были возобновлены по инициативе оппозиционных партий, которые потребовали у Избиркома разобраться, откуда «Техрик-е-Инсаф» получала деньги на самом деле.

Напомним, что в 2014 году один из основателей «Техрик-е-Инсаф» вышел из ее состава и заявил, что партия получала крупные суммы денег из стран Персидского залива, скрыв эти потоки от Избиркома при помощи подставных фирм.