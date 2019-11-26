Пекин, , 23:20 — REGNUM В Китае большое внимание уделяется реализации программы «Надежда», предназначенной для развития молодежи и подростков Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР (СУАР), сообщает 26 ноября Синьхуа.

Программа, которая является инициативой Коммунистического союза молодежи Китая (КСМК) стартовала в 1989 году при поддержке Китайского фонда обеспечения развития молодежи и подростков. Она предназначена для оказания помощи детям в бедных районах страны, прежде всего в так называемых «проблемных» регионах, к которым относится Синьцзян. По данным фонда, в рамках программы материальная помощь была оказана почти 104 тыс. учащихся, реализовано почти 3 тыс. проектов по физическому воспитанию подрастающего поколения, музыкальному образованию, повышению компьютерной грамотности.

Как сообщил генеральный секретарь Фонда обеспечения развития молодежи СУАР Ши Лэй, «тепло и забота, которую несет программа, доходит до всех молодых людей Синьцзяна, независимо от их этнической и религиозно-конфессиональной принадлежности».