Загреб, , 09:22 — REGNUM Как Хорватское демократическое содружество, так и Социал-демократическая партия Хорватии переживают небольшой спад популярности в ноябре этого года, согласно опросам общественного мнения. В качестве обоснования таких результатов утверждается, что популярность ХДС падает из-за забастовки учителей. Несмотря на то, что она по-прежнему на первом месте, ее поддержка слегка тает и теперь составляет 27,1%. С другой стороны, популярность СДП упала до 20,7%, и это связано с ростом поддержки кандидатуры Мислава Колакушича, который популярным хорватским журналом New TV был объявлен «победителем месяца», пишет хорватское новостное агентство Večernji list 26 ноября.

«Этот спад, то есть разница по сравнению с прошлым месяцем на самом деле очень мала, поэтому не нужно воспринимать это слишком серьёзно. Кроме того, судя по данному исследованию, трудно дать точный ответ на вопрос о том, почему произошел спад популярности», — отметил Кришимир Макан, специалист по связям с общественностью и политическим коммуникациям. Однако он также согласен с тем, что забастовка может повлиять на мнение граждан и, в конечном счете, на результаты выборов, потому что недовольство хорватского населения нарастает.

Также примечательно, что партия Мислава Колакушича, поддерживаемая 6,9% избирателями, наряду с ХДС и СДП, является единственной партией, которая может пересечь процентный барьер на президентских выборах.