Исламабад, , 09:17 — REGNUM 26 ноября конференция оппозиционных партий Пакистана потребовала проведения новых парламентских выборов без вмешательства армии.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, конференция была организована исламистской партией «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)». Над выработкой общего плана действий вместе с исламистами работали представители «Народной партии Пакистана», «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)», «Национальной авами (народной) партии» и Пхтунхва мили авами (народной) партии».

Ранее по призыву исламистов из «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» оппозиционные партии провели «Марш свободы» на Исламабад с требованием отставки правительства и лично премьер-министра Имрана Хана.