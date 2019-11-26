Тегеран, , 23:05 — REGNUM Предупреждение получил Осло от Тегерана в связи с попыткой в Норвегии сжечь Коран, сообщили 26 ноября в пресс-службе иранского МИД.

В иранский МИД в связи со случившимся 20 ноября в городе Кристиансанне (Норвегия) был вызван норвежский посол. Ему объяснили, что подобные ситуации могут «спровоцировать рост экстремизма и насилия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кристиансанне противники «исламизации Норвегии» попытались во время публичной акции сжечь Коран.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол Норвегии в Пакистане осудил попытку сжечь Коран