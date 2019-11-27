Исламабад, , 09:18 — REGNUM 26 ноября Совет юристов Пакистана высоко оценил решение Верховного суда страны приостановить увеличение срока полномочий начальника штаба сухопутных войск генерала Камара Джаведа Баджвы.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, судьба главы пакистанских военных «повисла на волоске», так как срок его полномочий истекает 28 ноября, когда на должность должен заступить новый военачальник. В августе премьер-министр Пакистана Имран Хан продлил срок полномочий генерала Баджвы еще на три года, однако 26 ноября Верховный суд приостановил его решение.

Пакистанские юристы заявили, что решение Верховного суда «отражает истинный дух конституции». По мнению адвокатов, продление срока полномочий начальника штаба сухопутных войск «угрожает верховенству права в стране».