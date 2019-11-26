Хмеймим, Сирия, , 22:54 — REGNUM В Сирии на территории зоны деэскалации «Идлиб» продолжаются провокации боевиков, сообщил 26 ноября начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Действующие на территории Идлибской зоны деэскалации незаконные вооружённые формирования по-прежнему продолжают нарушать режим прекращения огня.

За сутки обстрелам подверглись четыре поселения в провинции Алеппо, пять — в провинции Латакия, два поселения в провинции Хама и четыре населённых пункта в провинции Идлиб.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 19 обстрелов. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Биньямин, Сабикия, Эз-Зандик, Абтин провинции Алеппо; Санджека, Кермель, Кульджок, Хуайз, Сафсафа провинции Латакия; Телль-Метвази, Дар-Хардата провинции Хама; Эс-Салихия, Кефрайя, Тамана, Ниха провинции Идлиб», — сообщил Юрий Боренков.

Как сообщало ИА REGNUM, на территорию зоны деэскалации «Идлиб» вытеснены почти все джихадистские группировки, действовавшие в Сирии. Часть из них подконтрольны Турции.

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