Сринагар, Индия, , 23:02 — REGNUM Силы безопасности в индийском Джамму и Кашмире уничтожили двух боевиков из террористической организации «Хизбул муджахидин». Об этом 26 ноября сообщило индийское новостное издание «Патрика».

Представители местных сил безопасности подчеркнули, что столкновение с террористами произошло в округе Пулвама. В ходе продолжительной перестрелки оба боевика были уничтожены. Сообщается, что террористы были опознаны как Ирфан Ахмед Шейх и Ирфан Ахмад Ратер. Оба боевика принимали участие в организации нескольких крупных терактов в Кашмире.

Напомним, что проблема терроризма является одной из наиболее опасных угроз национальной безопасности Индии. Последний крупный теракт произошёл в стране 14 февраля 2019 года, когда смертник из пакистанской организации «Джаиш-е-Мухаммад» напал на конвой Сил полиции центрального резерва (CRPF), следовавший по шоссе Джамму — Сринагар. В результате нападения погибло более 40 офицеров CRPF.