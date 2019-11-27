27 ноября 2019 | Время чтения 6 мин

Что нам делать — зависит от итоговой цели. Если в первую очередь стараться не гневить противника, то можно расслабиться и постараться получить удовольствие. Есть и другой путь. Примерно как у Китая с попыткой захвата топ-менеджеров его ведущих компаний в заложники. О чём это и как — читайте в статье на ИА REGNUM

Александр Запольскис, , 23:11 — REGNUM Казавшийся окончательно погасшим костер допингового скандала со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вспыхнул мало того что с новой силой, так еще и в самый неподходящий момент.

Василий Верещагин. Сцена из Олимпийских игр. Борьба. 1860

Как сообщает The New York Times, WADA не только запустила процедуру лишения аккредитации Российского антидопингового агентства (РУСАДА), но и рекомендовало исполкому Олимпийского комитета отстранить Россию от участия в международных соревнованиях под его эгидой на ближайшие четыре года.

За сухими пунктами формальных ограничений фактически стоит запрет на участие российской сборной в летней Олимпиаде в Токио (в 2020 году) и Параолимпийских играх в Японии (2020).

Нет, если сами спортсмены, индивидуально, захотят, то под нейтральным белым олимпийским флагом они попытаться могут, как это было в Корее в 2018-м. Без гимна. Без принадлежности к стране. Даже без занесения результатов в официальный олимпийский архив. Они отражались исключительно в личном деле спортсмена и в публичном рейтинге не упоминались.

И плевать, что допинг-пробы, на которых базировалось обвинение, разбились. Иные доказательства — пропали. Осведомитель, якобы давший обвинительные показания, неизвестно где. Да и, по его последующим словам, ничего такого он не раскрыл вовсе. Его высказывания оказались крайне тенденциозно истолкованы. Всё это не важно. Никакого серьезного расследования всех перечисленных несоответствий никто не проводил и проводить не собирался. Россия виновата, и точка. Так сказало WADA.

Теперь оно же заявило, что не прошла перепроверку информация с личными делами российских спортсменов, хранящаяся в центральной базе данных Агентства. Точнее, выявлено несоответствие данных между базой WADA и базой Московской антидопинговой лаборатории, откуда они изначально поступают. Якобы обнаружены признаки подделки информации (содержания файлов, их параметров и логов операций) за 2015 и 2017 годы.

Словом, нет такой честной страны — Россия. Все русские по умолчанию наркоманы, добивающиеся успехов исключительно за счет использования допинга и махинациях с отчетностью. Кому не нравится, пусть попробуют опровергнуть итоговый отчет WADA по той истории. Точка.

Древняя Олимпия, Греция troy mckaskle

На мой взгляд, вся эта история откровенно шита белыми нитками. От начала и до конца. К светлым идеалам олимпийского движения она отношения не имеет. Хотя бы потому, что весь спорт высоких достижений держится на допинге больше чем полностью. Достаточно почитать историю расширения списка ограниченных и запрещенных препаратов.

Сначала что-то считается просто витамином, средством для ускорения восстановления, стимулятором той или иной деятельности и применяется повсеместно. Потому что иначе выдержать титанические нагрузки, конечно, можно, однако при этом еще и получить рекордный результат — совершенно точно нельзя.

А Олимпийские игры это, прежде всего, исключительно результаты. Сколько занято каких мест, сколько собрано каких медалей. На старт выходят спортсмены более чем сотни стран. В Сочи-2014 принимали участие 88 сборных. В Пхёнчхане-2018 — 92. А призовых мест в каждой дисциплине всего три. Остальных никто не помнит уже, как только замолчат фанфары. Значит, на пьедестале обязательно должны быть «наши».

Ради этого трудятся все фармкорпорации. И по мере обновления их ассортимента устаревшие составы WADA внезапно признает допингом. И орет, как потерпевшее, за попрание святого.

Но дело не в этом. Проблема в нашем безвольном отношении к западным фетишам и еще меньшей решительности в отстаивании собственных интересов, а также чести и достоинства России.

Даже сейчас, когда эти деятели на нашу страну наехали откровенно тенденциозно (о качестве их расследований можно делать вывод еще из итогов прошлых разбирательств с пропавшими пробами), новое руководство РУСАДА в лице, прежде всего, неизвестно откуда взявшегося Генуса откровенно занимается саботажем. Реакции всероссийских федераций видов спорта я еще не встречал, но если она похожа на позицию бывшего главы федерации легкой атлетики, то это чистой воды пораженчество и оппортунизм.

Ах, WADA только рекомендовала, решение будет принимать Олимпийский комитет 9 декабря 2019 года, и мы надеемся на их беспристрастность и профессионализм. Ага. В прошлый раз мы тоже надеялись на искреннее соблюдение великих принципов Пьера де Кубертена.

Международный олимпийский комитет (МОК), в котором Кубертен был избран на должность генерального секретаря. 1894

Теперь пожинаем плоды. Своим вялым поведением мы, в глазах буржуйской общественности, пусть и косвенно, но свою вину в махинациях с допингом признали. Теперь эту тему можно педалировать в любой для них удобный момент. Не смотрим на Сирену Вильямс, не смотрим на состоящую из хронических астматиков сборную скандинавских стран по лыжам и биатлону, они всё равно все белые и пушистые, только российские спортсмены виноваты во всём. Именно потому, что российские. Но от флага можно отказаться — они же тренировались, и это им даст персональный шанс.

Что нам делать — зависит от итоговой цели. Если в первую очередь стараться не гневить противника, то можно расслабиться и постараться получить удовольствие. Российские спортсмены на четыре года лишены доступа к Играм. И закрыть глаза на то, что изрядная их доля, несмотря на громкие заявления о любви к Родине и стараниях для России, свою страну в итоге предадут.

Ведь они же старались. Тренировались. В Играх заключается вся их жизнь. Потому чуточку предать — оно как бы не так и страшно. Остальным (разведчикам, военным, ученым и так далее) предавать Родину, безусловно, нельзя, но конкретно олимпийским спортсменам — можно. Всем прочим следует заткнуться с возражениями и вообще отвернуться в другую сторону. Потому что не время, не место, да и вообще «а что мы можем вообще?».

Есть и другой путь. Примерно как у Китая с попыткой захвата топ-менеджеров его ведущих компаний в заложники. WADA — лесом. Устроить полноценное публичное расследование самим. Кто портил данные, где, когда, почему этого никто не замечал раньше? Руководителя РУСАДА — под суд. Контролем должна была заниматься его организация? Значит, с базой данных недоглядела именно она.

Бег

Стране нанесен существенный материальный и моральный урон. Значит, сначала извольте компенсировать в кассу, а потом вот пила и вот делянка для философских раздумий. Результаты — в прессу. В первую очередь зарубежную. И тыкать носом каждого олимпийского чиновника в каждый, даже мельчайший, их косяк.

Чтобы им уже на третьи сутки стало икаться, а через месяц они вздрагивали только одного сочетания цветов, схожего с российским государственным флагом. Чтобы поняли: больше с нами так НЕЛЬЗЯ. Ни при каких обстоятельствах.

И игры в эти четыре года устроить свои. Пусть они будут маленькие по составу участников. Но организовать и показать их надо суметь так, чтобы даже Голливуд обзавидовался. Как сделали это в Сочи. С танковым биатлоном у нас также получилось прекрасно. Так что за консультацией на счет организации процесса уже известно к кому обратиться.

Будет тяжело, но только таким образом желание поступать с нами подобным образом можно отбить надежно. Иначе через четыре года они снова найдут к чему, как бы это сказать помягче, докопаться.

В общем, дело за малым: сначала твердо определиться с выбором пути, а затем идти по нему до конца, невзирая на трудности. Ибо в конце этого пути нас ждет победа. И дело не в том, что «путь в тысячу ли начинается с первого шага», а в том, что «храбрость — есть терпение в опасности».