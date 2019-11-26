Вашингтон, , 22:45 — REGNUM Приглашение американского президента Дональда Трампа в Конгресс для выступления на публичных слушаниях по его импичменту опубликовал 26 ноября юридический комитет палаты представителей.

Трамп, как сказано в документе, приглашён на слушания 4 декабря. Под документом стоит подпись председателя юркомитета Джеррольда Надлера.

Напомним, в ноябре в американском Конгрессе начались публичные слушания по вопросу импичмента Трампу. Президент США заявлял, что ему некогда смотреть трансляции с этого мероприятия.

Комментируя обвинения его в том, что он якобы давил на украинского коллегу Владимира Зеленского, говоря с ним по телефону, Трамп заявил, что он ничего плохого не сделал и что обвинения в его адрес — сплошная ложь.

По итогам слушаний юридический комитет палаты представителей примет решение, выносить ли президенту официальное обвинение. В случае, если это произойдёт, Трамп предстанет перед судом в Сенате США.

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