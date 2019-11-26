Загреб, , 23:01 — REGNUM Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович вступил в проходящие в правительстве переговоры с представителями профсоюзов хорватских учителей, подтвердил пресс-секретарь правительства Марко Милич, пишет хорватское новостное агентство Večernji list 26 ноября.

«Переговоры с профсоюзами теперь проходят в правительстве», — сказал Марко Милич. Министр науки и образования Хорватии Блаженка Дивьяк заявила, что в связи с забастовками профсоюзов учителей, длящимися уже 32 дня, учебный год будет продлён. «Конечно, мы сейчас находимся в чрезвычайной ситуации, и, похоже, учебный год будет продлён», — отметила она.

«Сокращение количества праздников и продление учебного года являются теперь наиболее вероятными сценариями», — заявила Блажена Дикьяк журналистам после заседания правительства. Она утверждает, что переговоры между лидерами профсоюзов и представителями правительства не предвещают успеха. С другой стороны, никто, она считает, не ожидал, что за два года пребывания в должности могут быть исправлены все недостатки в системе образования, решены все проблемы, с которыми сталкиваются учителя в течение последних 30 лет. «Ни у кого нет этой волшебной палочки», — заявила Блажена Дивьяк.