Киев, , 22:28 — REGNUM Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская Солидарность» выступила с заявлением относительно преследований властью депутата Рады от этой политсилы Софии Федины, которой силовики подготовили подозрение из-за угроз убийства президента страны Владимира Зеленского.

По мнению партии Порошенко, преследования Федины, которой пытаются инкриминировать уголовную статью, складывается в единую картину политических преследований оппонентов Зеленского, передает корреспондент ИА REGNUM.

При этом, подчеркивают в «ЕС», силовики «почему-то» игнорируют массовые факты коррупции во фракции монобольшинства, продажу депутатских мандатов во время выборов в мажоритарных округах, совещания «смотрящих» и другие «зашквары» новой власти.

«Европейская солидарность» считает, что ждать от нынешней власти уважения к правовому государству бесполезно, но всё же призывает Зеленского и его окружение прекратить «выборочное правосудие» и преследование как Федины, так и других оппонентов действующей власти.

Напомним, что ранее сегодня стало известно, что Государственное бюро расследований Украины направило в Генеральную прокуратуру проект сообщения о подозрении для народного депутата от «Европейской солидарности» Софии Федины.

Кроме этого, в прокуратуру направили проект представления в Верховную раду о предоставлении согласия на привлечение соратницы Порошено к уголовной ответственности.

В ходе онлайн-эфира в октябре депутат Порошенко заявила про Зеленского, находящего в этот момент в Донбассе, следующее:

«Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно… Мне бы очень хотелось, чтобы во время его пребывания там немного «накрыли».