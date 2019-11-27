27 ноября 2019 | Время чтения 2 мин

К сожалению, философия взаимодействия человека с государством в условиях цифровой среды пока не нова и примитивна: «граждане платят больше и не мешают чиновникам жить». Вот оно — бюрократическое счастье.

Ангелина Потеряйко, , 03:56 — REGNUM Минэкономразвития России сообщило о разработке законопроекта, который вносит поправки в Федеральный закон № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В нём на системной основе закрепляются принципы получения госуслуг в МФЦ: «перевод в электронный вид, проактивность и экстерриториальность».

Жизнь под защитой бюрократии Модест Колеров © ИА REGNUM

Данным законопроектом все процессы, связанные с предоставлением государственных и муниципальных услуг, предлагается перевести в электронный вид, то есть полностью внедрить электронный документооборот для всех внутренних и внешних операций с обращениями граждан (заявителей).

Для красивого описания новизны проекта министерством используются понятия цифровая экосистема, реестр информационных взаимодействий, облачная платформа, за которыми скрывается простое объединение государственных информационных систем в привычном уже для нас «облаке» с целью удовлетворить пользователя, поставщика услуг и держателя процесса. Но если удовлетворение поставщика услуг и держателя процесса можно измерить финансовыми показателями, то с пользователем всё не так однозначно.

Важным положением законопроекта министерство считает отказ от получения государственных услуг в присутственных местах органов власти и переход к их предоставлению через МФЦ и в электронной форме. Уже сейчас обращения граждан в те или иные органы власти проходит через бюрократическую процедуру электронного документооборота, то есть она фактически дублирует процесс приёма обращений по почте или через отдел приёма корреспонденции того или иного государственного учреждения и фактически исключает личный приём граждан чиновниками. При этом качество ответов на обращения не улучшается, граждане получают всё те же бессодержательные ответы с рекомендациями, что и раньше, но писать их в ближайшем будущем будут роботы по заранее заложенным алгоритмам и в несколько раз быстрее. Получается, что цифровизация сферы предоставления госуслуг идёт в интересах чиновников, а не граждан.

Интересное нововведение — возможность получения госуслуг через инфраструктуру негосударственных организаций. К примеру, гражданин обращается в банк за ссудой и там же получает все необходимые для оформления этой ссуды справки. И снова мы видим удобство и выгоду для банка, а не для его клиента, так как такая возможность только ускоряет процесс банковского обслуживания, но не снижает его стоимость.

Также законопроект наделяет МФЦ полномочиями цифрового нотариуса, что переводит МФЦ уже на новый уровень повышенного интереса со стороны криминала. Ещё не успели отшуметь московские страсти по поводу продаж квартир с помощью цифровой подписи без согласия и волеизъявления собственников, как создаётся новый повод для манипуляций с недвижимостью.

Все предложения, выдвинутые в проекте, безусловно, увеличивают скорость документооборота и аккумулируют доступные персональные данные в электронном виде, но способствуют ли они улучшению качества лечения, снижению тарифов на ЖКХ, доступности качественного образования, снижению нарушений ПДД, защите прав собственности и т.д. То есть способен ли законопроект увеличить благосостояние граждан, что по определению должно являться целью любой законотворческой инициативы Минэкономразвития?

К сожалению, философия взаимодействия человека с государством в условиях цифровой среды пока не нова и примитивна: «граждане платят больше и не мешают чиновникам жить». Вот оно — бюрократическое счастье.