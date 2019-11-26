Ватикан, , 22:14 — REGNUM Папа Римский Франциск по традиции направил телеграммы лидерам тех стран, над которыми он пролетал на самолете, возвращаясь из апостольского визита в Таиланд и Японию. Среди получателей телеграмм — президент России Владимир Путин. Об этом сообщает служба печати Святого престола.

В телеграмме папа Римский пишет, что молится за российского лидера и все народы России.

«Я шлю сердечные приветствия вашему превосходительству в полете над Россией на обратном пути в Рим из Таиланда и Японии. Заверяю вас, что молюсь за вас и весь народ Российской Федерации и взываю к божьему благословению мира и радости», — сказано в телеграмме римского первосвященника в адрес президента России Владимира Путина.

Также понтифик пролетал над такими странами, как Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Австрия, Словения и Хорватия. Лидерам этих стран папа Римской Франциск также послал телеграммы.