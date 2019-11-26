Киев, , 22:11 — REGNUM О фальсификациях в списке «Небесной сотни» сообщила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в соцсети, пишет 26 ноября «Страна.ua».

По её данным, в списке, составленном из имён награждённых властями Украины лиц, погибших на евромайдане в 2014 г., фигурируют и те, чья гибель не связана с расстрелами.

Она распределила такие случаи на четыре категории: к первой (24 человека) относятся те, кто погиб не из-за действий правоохранителей, хотя при участии в протестах.

Во втором списке — люди, которые погибли не на евромайдане. В этой категории есть люди, скончавшиеся не в Киеве. Всего в списке семь человек.

Третью группу составляют те, кто умер от травм, полученных при невыясненных обстоятельствах. Таких восемь человек.

В четвёртой группе указаны люди, погибшие на евромайдане от огнестрельных ранений, но орудие убийства было невозможно установить или оно официально не значилось на вооружении в армии. Таких 69 человек.

«Не мифы о Майдане, а честное расследование и наказание виновных стало бы лучшим ответом для их родных, для всех нас. Но его не было. И вы знаете причину. Власть вышла бы сама на себя», — написала Лукаш.

Напомним, в список «Небесной сотни» в хронологическом порядке включены погибшие во время акций протеста в Киеве в декабре 2013 г. — феврале 2014 г.