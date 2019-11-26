Киев, , 22:08 — REGNUM Кабинет министров Украины в среду, 27 ноября, во исполнение поручения президента Зеленского выделит дополнительные средства на выплату задолженности по заработной плате учителям и врачам.

Такое заявление сделал премьер-министр страны Алексей Гончарук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава правительства признал существование проблемы, но объяснил ее действиями местных властей. Гончарук подчеркнул, что «системные задержки» с выплатой заработной платы были на протяжении всех лет независимости Украины и происходят из-за «неэффективного распределения государственных субвенций местными властями».

Он пообещал перераспределить 171,1 млн грн на зарплаты для учителей и направить еще дополнительно 326 млн грн на зарплаты врачам.

Напомним, что сегодня утром Зеленский в специальном видеообращении заявил, что в некоторых регионах Украины врачи и учителя не получили зарплату начиная с сентября, и потребовал от правительства решить проблему.

«Это самый важный приоритетный вопрос… Я очень прошу, чтобы правительство собралось и очень быстро решило положительно этот вопрос», — заявил он.

Эксперты считают, что это «популизм на марше», поскольку вопрос выплаты зарплат в парламентско-президентской республике Украины — это вообще не прерогатива президента.