Киев, , 21:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин полностью изменил тактику на украинском направлении и вместо военной сейчас проводит «экономическую, энергетическую и политическую операцию по захвату Украины».

С таким заявлением сегодня, 26 ноября, вступил украинский политик, экс-премьер-министр страны Арсений Яценюк.

Яценюк отмечает, что Путин уже получил в свое распоряжение украинский рынок электроэнергетики.

«Теперь они возвращают специальную дивизию российских войск — Газпром. Следующим шагом будет восстановление «экономических связей», а по факту — отказ Украины от Соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом. Дальше будет больше — «братские народы должны возобновить гуманитарные связи»», — прогнозирует Яценюк.

«Это не газ будет со скидкой. Это Украину покупают со скидкой. Не получилось затянуть нас в империю через единое экономическое пространство, теперь тянут по-новому», — также добавил экс-премьер.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 25 ноября президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждались, в частности, возможные договоренности по газу.

Сегодня, 26 ноября, на брифинге в Эстонии Зеленский уточнил, что сторонам надо договориться о подписании нового газового договора и транзитного договора, подчеркнув, что это приоритет не только для Украины, «но и безопасность для всей Европы».

19 ноября глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус заявил, что покупка электроэнергии у России позволяет Украине экономить более 2 млрд грн в месяц, при том, что Украина импортирует от 18 МВт (ночью) до 102 МВт (днем) электроэнергии, что при общем потреблении 14−19 тыс. МВт составляет от 0,13% до 0,54%.