Стокгольм, , 21:50 — REGNUM Согласно последнему опросу, проведенному шведской газетой Dagens Nyheter совместно с компанией Ipsos, «Шведские демократы» сравнялись с правящей партией социал-демократов. Это самый высокий рейтинг для «Шведских демократов» за всю историю социологических исследований Ipsos. В тоже время Умеренная коалиционная партия, являвшаяся второй политической силой после последних выборов в Риксдаг, получила всего лишь 8% среди опрошенных шведов. Об этом 26 ноября сообщила шведская газета Fria Tider.

Сообщается, что «Шведские демократы» еще в большей степени продолжают утверждать себя в качестве крупнейшей партии в Швеции. Уровень популярности и поддержки среди шведских избирателей неуклонно растет на протяжении многих месяцев. «Шведские демократы» относятся к наиболее ярким представителям консервативных партий.

Согласно результатам последнего опроса, проведенного Dagens Nyheter/Ipsos, «Шведские демократы» и Социал-демократы набирают по 25%. Таким образом, социологи пришли к выводу, что пока невозможно точно определить, какая из двух партий является самой крупной в Швеции.

«Тот факт, что другие партии заявили, что они не хотят сотрудничать со «Шведскими демократами», заставил партию кардинально измениться, чтобы ее начали воспринимать как легитимную силу. Таким образом, эффект изоляции пошел на пользу самой партии. Ее представители были вынуждены приложить усилия, чтобы стать компетентными для формирования уже своего правительства», — заявила политический аналитик Анн-Катрин Джунгар, комментируя ноябрьский опрос.