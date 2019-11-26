Стокгольм, , 22:02 — REGNUM 23 ноября член Социал-Демократов и министр внутренних дел Микаэль Дамберг опубликовал в Instagram сообщение о том, что полиция изъяла куртку у человека, подозреваемого в совершении преступления, связанного с наркотиками. Пост в Instagram немедленно встретил критику со стороны других пользователей и был удален 25 ноября. В новом посте министр извинился за недопонимание, которое могло возникнуть после его неудачного высказывания в социальных сетях. Об этом 26 ноября сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

В своем первом посте Микаель Дамберг поделился, что он следовал за полицией, когда те бродили по Стокгольму.

«На площади Сержела полицейские Анника и Кристоффер наткнулись на человека, подозреваемого в преступлении, связанном с наркотиками. Задержанный был одет в очень дорогую куртку, покупку которой он не смог доказать. Куртка стоила намного больше, чем его заработок. Куртка была изъята!» — написал Дамберг в уже удаленном сообщении, опубликованном в Facebook и Instagram.

Критика поста, выложенного Дамбергом, в основном, состояла в том, что он якобы намекнул, что куртка была изъята, потому что человек, который имел ее, не мог доказать, что он ее действительно купил. Спустя некоторое время министру пришлось публично извиниться.

«Мы понимаем, что этот пост в Instagram был неясным и мог вызвать вопросы», — написал Микаэль Дамберг в новом посте. Министр также выразил надежду, что негативные отзывы в отношении упомянутых им двух полицейских забудутся, и доверие к полиции по-прежнему останется крепким.