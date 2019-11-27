Стокгольм, , 09:23 — REGNUM МИД Швеции побеседовал с министром обороны Ирака Наджахом аль-Шаммари через свое посольство в Ираке. Разговор с иракским высокопоставленным генералом произошел на фоне сообщений в шведских средствах массовой информации о том, что аль-Шаммари имеет шведское гражданство, и его семья получает социальные пособия, оплачиваемые правительством Швеции. В настоящее время в отношении иракского министра ведется расследование. Об этом 26 ноября сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

«Против него выдвинуты серьезные обвинения, и уполномоченным органам государственной власти предстоит в этом разобраться», — заявила секретарь Кабинета министров Анника Седер после совместного заседания комитетов Риксдага по обороне и иностранным делам.

Анника Седер подтвердила, что МИД Швеции побеседовал с Наджахом аль-Шаммари через шведское посольство в Ираке.

«Мы подняли проблему его гражданства непосредственно в беседе с ним. Мы также хотели бы услышать его версию, но я не буду вдаваться в подробности этих разговоров», — заявила Седер во время пресс-конференции, проходившей после совместного заседания комитетов.