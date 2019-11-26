Москва, , 21:18 — REGNUM Законопроект о расширении полномочий президентов высших учебных заведений внесла в Госдуму группа депутатов во главе с членом комитета Госдумы по образованию и науке Гаджиметом Сафаралиевым («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 26 ноября.

Авторы инициативы предлагают наделять президента университета полномочиями председателя ученого совета университета. Такие нововведения обусловлены запросами высшей школы, которые хотят придать статусу президента университета не номинальное, а реальное значение.

Так, отмечают авторы инициативы, в большинстве случаев, президентами университетов становятся лица, имеющие богатый опыт работы на должности ректора, поэтому они могут реализовать глобальные научно-практические задачи. Сам факт наделения президента университета полномочиями председателя учёного совета «обеспечит сбалансированное равенство в руководстве образовательной организации высшего образования», но при этом сохранит принцип нерушимости единоначалия, считают депутаты.Кроме того, отмечают они, именно в ученом совете президенты университета смогут максимально реализовать весь полезный потенциал президента.

«Принятие настоящего проекта будет способствовать трансформации почетного статуса президента вуза в реально действующий», — считают авторы законопроекта.