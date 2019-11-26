Вашингтон, 26 ноября 2019, 21:13 — REGNUM Члены Демпартии США раскритиковали кандидата в презенты Майкла Блумберга, пишет The New York Post.
Блумберга обвинили в том, что его политика, пока он являлся мэром Нью-Йорка, ущемляла права человека. Например, как говорят его противники, добиваясь снижения преступности, он задевал права афроамериканцев и латиноамериканцев.
Лояльные к Демпартии СМИ пишут, что вред от Блумберга как президента сопоставим с победой на следующих выборах действующего главы Штатов Дональда Трампа.
Отметим, что критикуют претендента на президентское кресло и республиканцы.
Напомним, Блумберг отправил документы на регистрацию в качестве кандидата от американской Демпартии на первичных выборах в штате Алабама 7 ноября 2019 г.
Зарегистрировавшись в качестве кандидата на пост президента, миллиардер заявил, что его цель — «победить Трампа и восстановить Америку».
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