Чебоксары, 26 ноября 2019, 21:11 — REGNUM За санкциями WADA в отношении России кроется попытка ударить по первому лицу государства. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому на четыре года отстранить Россию от международных соревнований. Причиной стали несоответствия в базе данных московской лаборатории. Международный олимпийский комитет заявил, что нет доказательств причастности российского спортивного сообщества и Олимпийского комитета России к манипуляции допинг-пробами в московской лаборатории, отметив, что нужно обеспечить участие в соревнованиях «чистых» спортсменов.