Чебоксары, , 21:11 — REGNUM За санкциями WADA в отношении России кроется попытка ударить по первому лицу государства. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.

«На Западе прекрасно понимают, на чём «зиждется» политическая поддержка нашего главного политика. Поражения в спорте и в спортивных достижениях как раз и есть один из таких моментов. И наши западные «друзья» в очередной раз решили этим воспользоваться. Надо признать, что попали в точку. Реакция будет. Тут как в сказке, если «налево пойдешь — коня потеряешь, направо…» — многозначительно оборвал фразу Владислав Солдатов.

«Спорт и война — наше всё. Одним словом, надо принимать решение, или «стерпеть» удар в очередной раз», — считает лидер чувашского отделения «Патриотов России».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому на четыре года отстранить Россию от международных соревнований. Причиной стали несоответствия в базе данных московской лаборатории. Международный олимпийский комитет заявил, что нет доказательств причастности российского спортивного сообщества и Олимпийского комитета России к манипуляции допинг-пробами в московской лаборатории, отметив, что нужно обеспечить участие в соревнованиях «чистых» спортсменов.