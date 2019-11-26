Белград, , 21:55 — REGNUM Депутат от сербской Партии свободы и справедливости Мариника Тепич выступила с критикой подготовки законопроекта о приватизации специализированной промышленности, производящей продукцию для государственных нужд, пишет сербское новостное агентство RTS 26 ноября.

Обращаясь к журналистам в вестибюле парламента, Мариника Тепич сослалась на документ, в котором изложено предложение принять закон об оборонной промышленности Сербии, согласно которому специализированная индустрия Сербии будет полностью приватизирована.

Мариника Тепич утверждает, что этот документ является способом объединения всех специализированных отраслевых заводов в одну так называемую «группу заводов оборонной промышленности Сербии», управление которой, как утверждается, будет осуществляться правительством, что, таким образом, сосредоточит торговлю оружием в руках членов правящей Сербкой прогрессивной партии. По ее словам, сербская оборонная промышленность будет разрушена, а целевая отрасль превратится в зависимую от частных брокеров, то есть торговцев оружием и военной техникой, сотрудничающих с действующей властью.