Москва, 26 ноября 2019, 20:55 — REGNUM «Единая Россия» на предстоящих выборах будет выдвигать своих кандидатов во всех избирательных округах. Об этом заявил секретарь Генерального cовета партии Андрей Турчак в ходе общения с журналистами.
В то же время, сказал Андрей Турчак, «Единая Россия» готова договариваться с самовыдвиженцами об их вхождении во фракции «Единой России» в парламентах разного уровня.
Ранее Андрей Турчак заявлял, что «целью «Единой России» на выборах в Государственную Думу в 2021 году станет получение более 301 мандата. Такой результат позволит партии получить конституционное большинство в нижней палате парламента VIII созыва.
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