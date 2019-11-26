Нью-Дели, , 21:50 — REGNUM Индия сравнила «бесконечную реформу» Совета Безопасности ООН с традиционной греческой трагедией. Об этом 26 ноября сообщило индийское новостное издание «Адж так» со ссылкой на заявление постоянного представителя Индии в ООН Саида Акбаруддина.

В своей речи Саид Акбаруддин подчеркнул, что реформа Совета Безопасности была включена в повестку ООН более 40 лет назад, а межправительственные переговоры по данному вопросу стартовали 11 лет назад. Тем не менее, по словам индийского дипломата, данный вопрос все больше напоминает миф о Сизифе, который был приговорён после смерти вкатывать на гору камень, скатывающийся каждый раз обратно к ее подножью. «В своём современном виде Совет Безопасности ООН не способен эффективно бороться с глобальными вызовами и угрозами», — заключил он.

Напомним, что Индия, Бразилия, Германия и Япония выступают за реформу Совета Безопасности ООН. В частности, указанные страны рассчитывают получить постоянное членство в указанном органе.