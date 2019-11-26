Псков, , 20:48 — REGNUM В Псковской области будет создана рабочая группа по вопросам модернизации первичной медико-санитарной помощи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, такое решение принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам аудита существующей региональной системы оказания медпомощи.

«Необходимо выстроить правильную систему: какая медицинская помощь окажется в пешей доступности, что возьмёт на себя районный и межрайонный уровень, как работа должна быть организована в Пскове и Великих Луках», — пояснил глава региона.

По его мнению, разработка оптимальной модели медицинской помощи должна вестись с учётом особенностей расселения населения области, перспектив развития муниципальных территорий, а также реализации крупных инвестиционных проектов.

Ведерников призвал подключить к обсуждению вопросов совершенствования первичного звена здравоохранения не только глав районов и руководителей больниц, но и опытных врачей, фельдшеров и экспертов отрасли.

«Это поможет нам «не набить шишек», а выбрать уникальную универсальную модель здравоохранения, которая будет эффективна, исключительно исходя из особенностей Псковской области», — отметил Ведерников.

Напомним, псковский губернатор входит в состав федеральной рабочей группы по развитию первичного звена здравоохранения, которой руководит заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о проблемах в первичном звене здравоохранения и необходимости серьёзно усилить работу в этой сфере на расширенном заседании президиума Госсовета заявил президент России Владимир Путин.

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