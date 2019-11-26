Вашингтон, , 20:48 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео подтвердил информацию о гибели гражданина Соединенных Штатов в результате атаки на миссию Организации Объединенных Наций в Кабуле (Афганистан). Об этом Помпео заявил на брифинге.

Напомним, мощный взрыв прогремел 24 ноября в одном из районов Кабула. Погиб один человек, ранения получили пять человек. Миссия Организации Объединенных Наций по содействию в Афганистане (UNAMA) на своем сайте сообщила, что в результате этой атаки погиб один ее сотрудник.

Помпео на брифинге заявил, что в результате этой атаки погиб гражданин США Онил Ража, проживавший в Калифорнии.

Госсекретарь выразил соболезнования семье погибшего и близким. Пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления.