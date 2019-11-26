Москва, , 20:46 — REGNUM Важными итогами XIX Cъезда «Единой России» стало решение о создании Правозащитного центра, идея обновления рядов рядовых партийцев и партийных функционеров, намерение создать программу партии «которую напишут сами граждане», создание «Проектного офиса» партии.

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Политолог Марат Баширов поделился с корреспондентом ИА REGNUM своими заключениями о решениях партийного форума. По его мнению, съезд «Единой России», прошедший 23 ноября в Москве, «на самом деле был переломным для самой партии».

«Во-первых, они заявили о долгосрочном планировании своей деятельности, а это доказывает, что партия поставила совей целью — ближайшей, промежуточной, но при этом главной — участие в выборах в Государственную думу в 2021 году, и получение конституционного большинства. И партия начала демонстрировать, как она будет добиваться этого результата», — отметил Марат Баширов.

«Во-вторых, Правозащитный центр. Сегодня на брифинге в ЦИК «Единой России» Андрей Турчак сказал, что партия не будет вмешиваться в его деятельность, не будет ее модерировать, будет только помогать. И таким образом Правозащитный центр будет самостоятельной организацией, которая будет сотрудничать с «Единой Россией». Мне кажется, это очень удачный ход, потому что это, конечно, «перехват» части протестной повестки, той, которая качается правозащитной деятельности. И совершенно понятно, что «Единая Россия» по многим направлениям правозащитной деятельности быть гораздо более эффективной, чем те организации, которые сегодня занимаются правозащитой. А дистанцирование, о котором заявил Андрей Турчак, это, на самом деле говорит о том, что у этого центра будет достаточно высокая самостоятельность, и у него действительно будет право указывать на нарушения в области обеспечения прав человека, которые иногда совершают отдельные члены «Единой России». Как Вы знаете, президент РФ Владимир Путин на съезде сказал, что партия должна «трясти» таких чиновников, и указывать им на нарушения, и, в частности, в правозащитной сфере,» — подчеркнул Марат Баширов.

«Третье — это обновление. Это касается изменений в составе Высшего совета партии, Генерального совета, и Центрального исполнительного комитета партии, говорят о том, что в ближайшее время мы увидим совершенно другую полевую работу, и совершенно другое ее идеологическое наполнение. Совершенно очевидно, что это будет происходить в плотном взаимодействии с Администрацией президента. Мы видим, что Президент РФ Владимир Путин, даже не являясь членом «Единой России» приходит только на съезды «Единой России», поскольку это та ведущая политическая сила, на которую он опирается. Но все-таки Администрация президента это орган, который помогает президенту Российской Федерации осуществлять его полномочия. Мы знаем, что сейчас ключевая задача — это Нацпроекты. И мы понимаем, что на их реализацию выделяется очень большое количество денег. И мы понимаем, что партия «Единая Россия» со своей огромной сетью может взять на себя большую часть функционала, связанного с реализацией Нацпроектов, и контроля над этим процессом. Но эта деятельность организуется именно Администрацией президента, поэтому, я думаю, по многим направлениям будет осуществляться кураторство от Администрации президента. И это естественно, потому что Администрация президента ведет информационную политику, отвечает за кадровые вопросы», — рассказал Марат Баширов.

«Партия «Единая Россия» не может отвечать, не имеет права на назначение временно исполняющим обязанности губернатора или главы региона, она может только рекомендовать кандидатуры. А основная работа ведется в Администрации президента, но у партии будет право убеждать Администрацию президента, что именно этот кандидат должен быть назначен временно исполняющим обязанности губернатора или главы региона. Или руководителем того же Проектного офиса, — отметил Марат Баширов, — Такое переплетение возможностей Администрации, которая работает на президента, и партии, которая в конечном итоге работает на реализацию своей программы, давно назрело. Я видел, что в кулуарах съезда активно работали и высшие руководители Администрации президента, и в том числе и в первую очередь, Сергей Кириенко. Поэтому я беру на себя смелость заявить, что на сегодняшний день многие партийные проекты будут курироваться Администрацией президента вместе партийным руководством».

«И, наконец, Проектный офис. Проектный режим — это то, что максимально приближает полевую работу к избирателям. И, как сегодня отметил Андрей Турчак, там, где было проведено много встреч с избирателями, результат партии на выборах был хорошим. Там, где было мало встреч — результат был ниже. Это абсолютно справедливое замечание, и в ближайшее время, конечно, ЦИК и Проектный офис «Единой России» проведут ревизию, реально ли существуют на территориях партийные ячейки, и занимаются ли они на самом деле встречами с избирателями, и поисками тех вопросов, которые интересуют население. В тех случаях, когда проблемы будут найдены и справлены, на этих территориях партия будет получать очень хорошие результаты», — завершил свой комментарий Марат Баширов.