Москва, , 20:36 — REGNUM Причиной отмены постановления о возбуждении уголовного дела в отношении замглавы Росалкогольрегулирования Ирины Голосной послужило нарушение следственным органом требований уголовно-процессуального законодательства. Об этом сообщила ТАСС представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

По её словам, постановление об отмене решения о возбуждении дела и соответствующие материалы были направлены следователю «для устранения выявленных недостатков и принятия законного и обоснованного процессуального решения».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Мосгорсуд отменил решение Пресненского суда о заключении Ирины Голосной под стражу на два месяца в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями.

Следствие полагает, что действия чиновницы позволили пивоваренной компании уклониться от уплаты налогов на 58 млн рублей. Сама Голосная отрицает свою вину и настаивает, что действия, которые ей инкриминируются, не входят в её компетенцию.

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