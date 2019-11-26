Вашингтон, , 20:35 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что очень хотел бы, чтобы в рамках процедуры импичмента, который был инициирован демократами, в Конгрессе дали показания действующий государственный секретарь США Майк Помпео, министр энергетики Рик Перри, исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейн и ряд других действующих и бывших членов администрации. Об этом Трамп написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Вашингтонские волки и СМИ фейковых новостей слишком много домысливают о людях, которых суды принудили давать показания в конгрессе… Я хотел бы, чтобы и другие дали показания», — написал Трамп.

Напомним, что демократы привлекают к процессу импичмента только тех людей, которые им выгодны и которые дают нужные им показания против Трампа.

Президент подчеркивает, что показания в Конгрессе мог быть дать даже бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон, у которого с Трампом вышла размолвка.

Трамп пояснил, что Болтон точно знает, что задерживая деньги на военную помощь Украине, президент США вовсе не имел какого-то злого умысла, а лишь опасался, что их разворуют.

«Он патриот и может знать, что я придержал деньги для Украины, потому что она считается коррумпированной страной, и я хотел знать, почему близлежащие европейские страны не давали деньги наряду с нами», — написал Трамп о Болтоне.

Также Трамп хочет, чтобы в Конгрессе дали показания Помпео, Перри и Малвейн.