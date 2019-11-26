Ашхабад, , 20:32 — REGNUM В туркменской столице проходит 31-ое заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Туркмении.

Участие в международном мероприятии делегации России, Китая, Индии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также представители международных организаций.

Участники встречи обсудили и определили приоритетные задачи по борьбе с терроризмом и его финансированием, рассмотрели пути и механизмы консолидации усилий по противодействию финансированию терроризма, а также обменялись опытом автоматизации деятельности в этой сфере.