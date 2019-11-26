Мумбаи, Индия, , 21:52 — REGNUM Политический кризис в индийском штате Махараштра разрешится 28 ноября 2019 года, когда состоится церемония вступления в должность нового главного министра штата. Об этом 26 ноября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar».

В официальном заявлении представители оппозиционных партий «Шив сена», «Индийский национальный конгресс» (ИНК) и «Партии националистического конгресса» (ПНК) заявили, что у них не осталось каких-либо противоречий по вопросу формирования правительства Махараштры совместными усилиями. Пост главного министра займёт влиятельный лидер «Шив сены» Уддхав Тхакерай. Он принесёт присягу и вступит в должность главы штата 28 ноября.

Напомним, 21 октября состоялись выборы в законодательное собрание штата Махараштра. По итогам голосования правящая «Бхаратия джаната парти» (БДП) набрала 105 мест, «Шив сена» — 56 мест, а блок ИНК-ПНК — 99 мест. Ни одна из политических партий не набрала 145 мест, необходимых для формирования правительства. Впоследствии союзнический альянс БДП и «Шив сены» распался из-за противоречий по вопросу распределения министерских портфелей, а «Шив сена» вступила в переговоры с ИНК и ПНК по вопросу создания коалиции. 26 ноября Верховный суд Индии постановил, что лидеры БДП должны провести в заксобрании штата голосование по вопросу доверия их правительству в срок до 17:00 27 ноября. Тем не менее, 26 ноября «Бхаратия джаната парти» признала свое поражение.