Триполи, , 20:00 — REGNUM Беспилотник США MQ-9 Reaper, потерянный в районе ливийской столицы Триполи, был сбит российским ЗРПК «Панцирь-С1Э», состоящим на вооружении армии Халифы Хафтара, по ошибке, сообщает 26 ноября The Associated Press со ссылкой на заявление представителя руководства Ливийской национальной армии.

Агентство утверждает, что подразделения армии Халифы Хафтара приняли американский беспилотник MQ-9 Reaper за турецкий БПЛА, которыми активно пользуются их противники.

После обнаружения сбитого аппарата и его идентификации представители Ливийской национальной армии связались с американскими военными и принесли свои извинения.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 и 21 ноября в районе Триполи были потеряны итальянский дрон MQ-9A Predator-B и американский разведывательный аппарат MQ-9 Reaper. По утверждению ряда СМИ, оба аппарата были сбиты российским ЗРПК «Панцирь-С1Э», имеющимся на вооружении Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

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