Прага, , 19:51 — REGNUM Лидеров бывшей Чехословацкой Социалистической Республики обвинили в том, что они позволили гибнуть пытавшимся покинуть страну гражданам в период 1976 — 1989 гг., сообщил 26 ноября журналистам представитель чешской прокуратуры Ян Лелек.

По словам представителя надзорного ведомства, против Милоша Якеша (экс-генсек Компартии Чехословакии), Любомира Штроугала (экс-глава правительства Чехословакии) и Вратислава Вайнара (экс-министра внутренних дел Чехословакии) возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий.

Возбудило дела чешское Управление документации и расследования преступлений коммунизма. По мнению чешской полиции, эти должностные лица должны были не допустить применения огнестрельного оружия на чешской границе в отношении тех, кто пытался покинуть Чехословакию.

Лелек «Они не приняли мер, которые бы воспрепятствовали применению огнестрельного оружия на границах ЧССР».

Отмечается, что в результате как минимум семь человек были ранены и девять — убиты.

Напомним, в конце 1989 г. в Чехословакии произошла так называемая Бархатная революция. Находящимся на тот момент у власти вышеперечисленным лицам сейчас больше 90 лет, за исключением Вайнара, которому 89 лет.