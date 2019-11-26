Тбилиси, , 19:47 — REGNUM Сегодня, 26 ноября, пикетировать здание парламента Грузии участники акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси не будут. Об этом собравшимся у здания законодательного органа 26 ноября соратникам и сторонникам сообщили ведущие акцию представители гражданских организаций. Параллельно митингу на проспекте Руставели в офисе Лейбористской партии Грузии проходит совещание лидеров оппозиции, которые согласовывают планы дальнейших действий.

Движение на проспекте Руставели сегодня не перекрывалось, так как количество участников акции вполне умещается на достаточно широких тротуарах. Рядом с парламентом разбиты палатки, в которых часть активистов оппозиции собирается ночевать.

Выступающие на митинге ораторы заявляют, что их требования остаются неизменными — проведение внеочередных выборов парламента по пропорциональной системе.

На прилегающих к парламенту улицах и проспекте Руставели мобилизованы усиленные подразделения полиции.

Акции протеста в Тбилиси оппозиция возобновила в 19:00 часов 25 ноября, устроив шествие, а затем митинг у здания парламента. Так как участники митинга перекрыли палатками проезжую часть проспекта Руставели и устроили пикеты у входов в парламент, полиция под утро 26 ноября разогнала акцию и освободила дорогу и входы в здание парламента.