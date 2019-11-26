Копенгаген, , 21:46 — REGNUM Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вступительном слове в ходе «часа вопросов» заявила, что правительство прилагает много усилий для уменьшения выбросов углекислого газа и для перехода страны на возобновляемые источники энергии.

«Уровень СО2 достиг своего исторического максимума тогда, когда есть необходимость его снизить. Это лишь подчеркивает важность того, что нужно действовать — именно этим многие из нас и занимаются. Но мы также должны добиваться новых инициатив в Фолькетинге. Я рада тому, что большинство партий поддерживает идею выделения дополнительных 150 миллионов долларов на климатические цели. Мы работаем над законом о климате, а министерство финансов дает нам понять, что в государственном бюджете мы также можем найти дополнительные средства для этих целей», — заявила глава датского правительства. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

В соответствии соглашению между правительством и партиями «красного блока», именно климатическая повестка является приоритетной. В договоре также говорится, что Дания должна предпринимать все возможное для того, чтобы преодолеть «климатический кризис».