Тбилиси, , 19:32 — REGNUM Перед зданием парламента возобновилась акция протеста. Об этом 26 ноября сообщает агентство IPN.

Участники акции заявляют, что не разойдутся, пока не будет выполнено требование о проведении досрочных пропорциональных выборов. Организаторы митинга отметили, что сегодня пикетирование здания парламента не намечается. Вместе с тем участники акции намерены заявить о своих дальнейших планах.

Пока обстановка спокойная. Звучит музыка: грузинский рэп и хиты эстрады.

У входов в парламент на улицах Чичинадзе и Читадзе мобилизована полиция.