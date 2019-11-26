Тбилиси, 26 ноября 2019, 19:32 — REGNUM Перед зданием парламента возобновилась акция протеста. Об этом 26 ноября сообщает агентство IPN.
Участники акции заявляют, что не разойдутся, пока не будет выполнено требование о проведении досрочных пропорциональных выборов. Организаторы митинга отметили, что сегодня пикетирование здания парламента не намечается. Вместе с тем участники акции намерены заявить о своих дальнейших планах.
Пока обстановка спокойная. Звучит музыка: грузинский рэп и хиты эстрады.
У входов в парламент на улицах Чичинадзе и Читадзе мобилизована полиция.