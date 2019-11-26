Варшава, , 19:21 — REGNUM Трое бывших членов правления компании EuRoPol GAZ задержаны в Польше, сообщили 26 ноября в пресс-службе польской генпрокуратуры.

Задержание, как сообщается, проведено по делу о заключении EuRoPol GAZ контрактов с Россией на поставку в Польшу российского газа.

Задержанные могут быть приговорены к десятилетнему тюремному заключению. По версии польской стороны, действия этих лиц, работавших в EuRoPol GAZ, нанесли компании ущерб в размере 848 млн злотых, или $223 млн.

Виновны они, считает польская генпрокуратура, в том, что из-за них в начале 2010 г. EuRoPol GAZ и PGNiG (госкомпания Польши, EuRoPol — совместное предприятие PGNiG и Газпрома) подписали контракт с «Газпром экспортом». А это, как считают теперь в Варшаве, было убыточное для поляков соглашение.

По делу также проходит экс-замминистра экономики Польши Гражина Генцлевская, которая, как считает генпрокуратура, дезинформировала польское правительство.

Из-за её действий, как заявляют в польской генпрокуратуре, правительство этой страны решило, что изменения в российско-польский договор по транзиту газа будут выгодны для Варшавы. Но это, по версии Варшавы, оказалось не так.

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