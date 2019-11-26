* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, , 19:18 — REGNUM Сторонники террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут получить возможность осуществить химические атаки в разных странах мира, заявил 26 ноября постпред России в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин в ходе 24-й сессии конференции государств-участников ОЗХО в Гааге.

По его информации, сторонники ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уже получившие навыки обращения с химикатами, могут организовать теракты с применением отравляющих веществ после возвращения в страны своего происхождения.

Александр Шульгин подчеркнул, что на территории, подконтрольной ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), были неоднократно обнаружены склады с отравляющими веществами.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ регулярно сообщает о планах боевиков устроить провокацию с инсценировкой авиаударов и применением отравляющих веществ в Сирии для последующего обвинения в этом правительственных сил и ВКС России.

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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