Цхинвал, , 19:11 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 26 ноября встретился с представителями Счетной палаты РФ, которые приехали в республику для проведения совместной плановой проверки по использованию финансовых средств, выделенных Россией на социально-экономическое развитие Южной Осетии в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

Президент поблагодарил российских специалистов за проведенную работу, указал, что строительство различных объектов инфраструктуры имеет серьезное значение для Южной Осетии и рассказал, на каком этапе сейчас находится выполнение текущей инвестиционной программы.

«Что же касается реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия, то в 2018 году она была реализована на 100%. В текущем году на сегодняшний день физические работы выполнены на 70%. Думаю, что к концу года реализация Инвестпрограммы будет приближена к 100% и серьезных замечаний по эффективному и целевому расходованию денег у вас не будет», — отметил глава республики.

Заместитель начальника инспекции Счетной палаты РФ Валерий Лепеха отметил эффективность проведения совместной плановой проверки и эффективность использования российской денежной помощи в республике.

«Цхинвал за последние годы совершенно преобразился, инфраструктура улучшилась. Мы побывали в медицинском кластере, посетили родильный дом, вновь отстроенные квартиры. Люди будут очень благодарны. После нашей последней проверки в 2017 году существенно повысились собственные доходы республики. Это очень радует», — сказал Валерий Лепеха.

Замначальника инспекции Счетной палаты сообщил, что предварительные данные проверок будут представлены завтра, а окончательные результаты будут готовы после отчета на коллегии Счетной палаты России, на которой будут присутствовать и представители Южной Осетии.

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