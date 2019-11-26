Цхинвал, 26 ноября 2019, 19:11 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 26 ноября встретился с представителями Счетной палаты РФ, которые приехали в республику для проведения совместной плановой проверки по использованию финансовых средств, выделенных Россией на социально-экономическое развитие Южной Осетии в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.
Президент поблагодарил российских специалистов за проведенную работу, указал, что строительство различных объектов инфраструктуры имеет серьезное значение для Южной Осетии и рассказал, на каком этапе сейчас находится выполнение текущей инвестиционной программы.
Заместитель начальника инспекции Счетной палаты РФ Валерий Лепеха отметил эффективность проведения совместной плановой проверки и эффективность использования российской денежной помощи в республике.
Замначальника инспекции Счетной палаты сообщил, что предварительные данные проверок будут представлены завтра, а окончательные результаты будут готовы после отчета на коллегии Счетной палаты России, на которой будут присутствовать и представители Южной Осетии.
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