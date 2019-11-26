Москва, , 19:00 — REGNUM Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) определил лучшие региональные практики, о внедрении которых стало известно за период с 28 октября по 10 ноября 2019 года. Пятёрку лучших составили новые меры поддержки семей с детьми в Ульяновской области, увеличение бюджетных мест для обучения педагогов в Костромской области, выплата компенсаций обучения в ординатуре Алтайского края, запуск мобильного приложения по контролю уборки снега в Московской области и переход на электронный рецепт в Белгородской области.

В Ульяновской области с 1 января 2020 года вступает в силу новый закон, согласно которому молодые семьи семьи смогут получить до 300 тысяч рублей на первоначальный взнос по кредиту для строительства жилого дома, либо 700 тысяч рублей на компенсацию затрат по завершению строительства жилого дома после его регистрации. Молодые мамы в возрасте до 25 лет будут получать единовременную выплату при рождении первого ребенка в размере 100 тысяч рублей. «Лучшее что может власть сделать для семьи, в которой родился ребенок — поддержать семью финансово, причем в идеале в наиболее удобной для конкретных людей форме. Компенсация части расходов на строительство дома — это разумная мера. Особенно важно, что семьи смогут выбирать способ компенсации: либо первый взнос по кредиту, либо деньги после завершения строительства. Это позволит более гибко помочь большему количеству людей», — считает вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Фёдорова.

Костромской госуниверситет в 2020 году начнёт подготовку специалистов среднего звена для сферы образования — бюджетный набор составит 100 человек. Кроме того, 175 студентов будут приняты на очную форму обучения в Галичском и Шарьинском педагогических колледжах. По мнению директора по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктора Потуремского, решение носит системный характер — «возрождение системы подготовки учителей и кадров среднего звена образования позволит решить вопросы и занятости, и развития образовательной сферы в целом». «В сфере дошкольного образования в России нужны молодые кадры с новыми подходами, взглядами на жизнь, умением находить общий язык с молодыми родителями, современные и прогрессивные люди. Поэтому практика подготовки вчерашних школьников к работе с детьми — это полезная идея», — согласна Анна Фёдорова.

В Алтайском крае обучение за счет средств краевого бюджета будут компенсировать ординаторам, которые, в свою очередь, будут обязаны ординатор отработать три года по направлению. «Таким образом, проект решает и вопрос профессионализма молодых врачей, и закрывает проблему кадрового дефицита», — отмечает политконсультант Алёна Август. «Адресная государственная поддержка становится особенно важна: специалист видит, что в нём заинтересованы в долгосрочной перспективе, у него есть поддержка для реализации своего потенциала и амбиций», — добавляет руководитель Центра коммуникативных стратегий Илья Зенов.

Две других практики, вошедших в Топ-5 ЭИСИ, касаются внедрения новых цифровых сервисов в регионах. Так, например, в Московской области запущено мобильное приложение по контролю уборки снега. «Дворник самостоятельно сможет удаленно управлять запросом на уборку снега, а в дни явного снегопада контролировать выполнение работ по заданию муниципального ЦУРа, — объясняет аналитик ЭИСИ Алёна Август. — Тем самым снимается вопрос о раздувании штата контролеров и отсутствии координации в действиях «мастеров уборки».

А для жителей Белгородской области стал доступен сервис «Электронный рецепт»: пациенты могут получать направление от врача в удобном цифровом формате, отслеживать все назначения за период лечения, сравнивать стоимость лекарства в разных аптеках, а также получать напоминания о приеме таблеток и записи к врачу. «Электронные рецепты позволяют снизить нагрузку на специалистов в части оформления и контроля за бумажными документами. Для жителей это также возможность более оперативно решать вопросы в медицинских учреждениях и аптеках. Инициатива легко тиражируема, тем более, что с 2020 года должен начаться переход на электронные медицинские карты и учет состояния здоровья граждан — регионы уже начали цифровизацию данных в медицине. Средства на инициативу могут быть заложены в статьи бюджета на модернизацию медицинской инфраструктуры», — комментирует руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян.