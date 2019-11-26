Сеул, , 19:01 — REGNUM Бывший премьер-министр и и.о. президента в 2017 году, а ныне — лидер главной оппозиционной «Свободной партии Кореи» — Хван Гё Ан уже седьмой день придерживается голодовки, протестуя против принятия ряда законопроектов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Ранее правящая «Демократическая партия» приступила к ускоренному рассмотрению пакета ключевых законопроектов, среди которых — введение пропорциональной избирательной системы и реформа прокуратуры в части расследования коррупционных дел. Оппозиция призывает к более детальному обсуждению законопроектов, а также считает их попыткой создать неконкурентные условия на предстоящих парламентских выборах.

Как сообщается, Хван Гё Ан уже заметно истощён, а состояние его здоровья продолжает ухудшаться на фоне простуды. Впрочем, политологи обращают внимание на президентские амбиции лидера оппозиции и не исключают, что все это является продуманным пиар-ходом.